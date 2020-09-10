وأشار المدير العام للمنظمة، ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس، أثناء فعالية نظمت اليوم الخميس بواسطة الفيديو، إلى أن منظمته قد أطلقت مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" (ACT-Accelerator) بهدف دعم البحوث في مجال تطوير اللقاحات والأدوية المضادة للوباء ووسائل تشخيصه.
وتابع: "نحتاج على نحو سريع إلى توسيع دائرة الاختبارات السريرية ورفع قدرات الإنتاج وإصدار التراخيص والتنظيم، كي تصل هذه المنتجات إلى الناس وتبدأ بإنقاذ الأرواح".
وتابع: "نحتاج على نحو سريع إلى توسيع دائرة الاختبارات السريرية ورفع قدرات الإنتاج وإصدار التراخيص والتنظيم، كي تصل هذه المنتجات إلى الناس وتبدأ بإنقاذ الأرواح".
وسجل في العالم حتى اليوم أكثر من 27.9 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها أكثر من 904 ألف حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابة نحو 28 مليوناً.. الصحة العالمية تطلق مبادرة تسريع مكافحة 'كوفيد-19' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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