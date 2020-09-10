دولة تعلن تسجيل أول إصابة بحمى الخنازير

ويمكن لحمى الخنازير الأفريقية أن تكون مميتة للخنازير ولكنها لا تؤثر على البشر. وقد تم تأكيد حالات إصابة سابقًا في العديد من البلدان الأوروبية، مما أدى إلى عمليات إعدام واسعة النطاق للخنازير البرية وخنازير المزارع التي اختلطت بها.وقالت كلوكنر، الخميس، إن السلطات استعدت لاحتمال حدوث حالة إصابة في ألمانيا وستفرض تدابير لمنع انتشار محتمل للمرض.

وحمى الخنازير الأفريقية الموجودة في أفريقيا وروسيا وعدة دول من شرق أوروبا، تصعب السيطرة عليها لأنه لا يوجد لقاح فعال لها.

وتنتقل العدوى بالاتصال المباشر بالخنازير المصابة أو عبر حيوانات برية مثل الخنازير والخنازير الوحشية.

ونحو نصف القطيع العالمي من الخنازير موجود في الصين، البلد الاكثر استهلاكا للحم هذا الحيوان في العالم بحسب الفرد، وفق الفاو.



يذكر أن الصين أعلنت في 2018 القضاء على أكثر من 38 ألف خنزير، وذلك في وقت تعمل فيه الصين أكبر منتج عالمي للحم الخنزير على احتواء وباء حمى الخنازير الأفريقية غير المسبوق في البلاد.