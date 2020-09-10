وقالت كلوكنر، الخميس، إن السلطات استعدت لاحتمال حدوث حالة إصابة في ألمانيا وستفرض تدابير لمنع انتشار محتمل للمرض.
وحمى الخنازير الأفريقية الموجودة في أفريقيا وروسيا وعدة دول من شرق أوروبا، تصعب السيطرة عليها لأنه لا يوجد لقاح فعال لها.
وتنتقل العدوى بالاتصال المباشر بالخنازير المصابة أو عبر حيوانات برية مثل الخنازير والخنازير الوحشية.
ونحو نصف القطيع العالمي من الخنازير موجود في الصين، البلد الاكثر استهلاكا للحم هذا الحيوان في العالم بحسب الفرد، وفق الفاو.
يذكر أن الصين أعلنت في 2018 القضاء على أكثر من 38 ألف خنزير، وذلك في وقت تعمل فيه الصين أكبر منتج عالمي للحم الخنزير على احتواء وباء حمى الخنازير الأفريقية غير المسبوق في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة تعلن تسجيل أول إصابة بحمى الخنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.