كورونا حول العالم.. الوفيات تتخطى 908 آلاف والإصابات تتجاوز الـ 28 مليوناً

وتصدرت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي القائمة بتسجيلها أكثر من ثلث الوفيات، تليها أوروبا، وما تزال الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر تضررا، في حين تجاوز مجموع الإصابات عالميا 28 مليونا.وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 28 مليونا، ووفقا لموقع ورلد ميتر (Worldometer)، فقد بلغ عدد المصابين 28 مليونا و25 ألفا و252.

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة الأميركية جاءت في المرتبة الأولى في عدد الإصابات، وبلغت 6 ملايين و549 ألفا و475، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بـ4 ملايين و465 ألفا و863، والبرازيل ثالثة بـ4 ملايين و199 ألفا و332 إصابة.

وتعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 20 مليونا و103 آلاف و536 شخصا، في حين يواصل 7 ملايين و13 ألفا و716 مصابا تلقي العلاج.