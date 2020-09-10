زعيم المعارضة التركية: سنحكم البلاد مع أول استحقاق انتخابي‎

قال كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، إنهم سيحكمون البلاد مع أول استحقاق انتخابي، وأبدى ثقته في إزاحة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال زيارته لضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ97 لتأسيس الحزب على يد أتاتورك.

قليجدار أوغلو في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، شدد على أنه "في حال وصولنا للحكم سنبذل كل ما بوسعنا لخدمة هذا الوطن، ونؤسس دولة تركية تحظى باحترام الجميع، دولة تعيش في استقرار وسلام، عمادها الإنتاج".

وأرجع المعارض التركي السبب في عدم وصول حزبه للسلطة خلال السنوات الماضية إلى "عيب فينا، حيث كنا نجلس في أنقرة ونطلب من الناس تصوت لنا، دون أن ننزل إليهم ونتعرف على مشاكلهم عن قرب، لكن هذا الأمر تغير، وأطالب كافة أعضاء الحزب كل بمكانه بالقيام بما يلزم للوصول إلى القاعدة العريضة من الجماهير".

وبخصوص اعتزام النظام التركي الحاكم إجراء تعديلات على القوانين الانتخابية، قال قليجدار أوغلو "هذا النظام منذ أن جاء للسلطة يفعل كل ما بوسعه كي لا يتركها، وعندما ننتقد ذلك يتهموننا بنصب العداء للديمقراطية، في حين أن الديمقراطية تقتضي على من يأتي للسلطة أن يعرف أنه قد يذهب بأي وقت، لا التشبث بالحكم".

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في سياق متصل، أعرب زعيم المعارضة التركية عن استنكاره للهجوم الذي شنه أردوغان مؤخرًا ضد حزب الشعب الجمهوري، حينما قال إن "هذا الحزب لا توجد له حتى شجرة غرسها في هذه البلاد".

وردًا على ذلك قال قليجدار أوغلو "هذا محض كذب وافتراء، وما قدمه حزبنا لهذا الوطن لا ينكره إلا جاهل، فهناك الكثير من المصانع والشركات والمستشفيات التي تأسست على يد الشعب الجمهوري، فضلا عن السكك الحديدية التي تم تمديدها، ومحطات توليد الطاقة الحرارية".

وتابع قائلا: "هذا إلى جانب إنجازات الحزب في القطاع الزراعي، وحرصه الدائم على جعل هذه البلاد مكتفية ذاتيًا في كل شيء، هذه هي حقيقة حزب له كيان، وليس حزبًا جاء تأسيسه بالتماس في نقابات المحامين"، في إشارة للعدالة والتنمية.

وشدد على أن "حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الذي يتخذ من الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والدولة الاجتماعية، والاستقلال مبدأ له".

والشعب الجمهوري التركي، حزب سياسي اجتماعي ديمقراطي اشتراكي علماني يحمل الأفكار الكمالية، وهو أقدم حزب سياسي في تاريخ البلاد، ويشكل المعارضة الرئيسية في البرلمان.

ويصف الحزب نفسه بأنه "ديمقراطي اجتماعي حديث، مخلص لمبادئ وقيم المؤسسة للجمهورية التركية"، وهو المؤسس للجمهورية التركية الحديثة.