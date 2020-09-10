مقتل 20 شخصا في هجمات على قريتين شرقي الكونغو

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/9/10 06:58 م بتوقيت أبوظبي
قالت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن متطرفين قتلوا أكثر من 20 قرويًا خلال هجومين على قريتين بشرق البلاد، في أحدث هجوم بين سلسلة مذابح تقول الأمم المتحدة إنّها قد تمثل جرائم حرب.
وتفيد إحصاءات الأمم المتحدة بأنّ القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية مسلحة تنشط بشرق الكونغو الديمقراطية منذ أكثر من 30 عامًا، قتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية العام 2019.
وقالت راشيل تاروايي مديرة منطقة إيرومو، "قتلوا المدنيين المساكين بالسكاكين، والأسلحة النارية، الناس يتملكهم الفزع منذ الصباح ويفرون بالفعل".
وتقول الأمم المتحدة، إنَّ العنف الذي يُنسب للقوات الديمقراطية المتحالفة تصاعد منذ بداية العام عقب انطلاق حملة واسعة للجيش للقضاء على المليشيات.
ونتيجة لذلك تركت الجماعة قواعدها وانقسمت إلى جماعات أصغر، وأكثر قدرة على التنقل، وركزت هجماتها على المدنيين في محاولة لتحويل موارد الجيش لحمايتهم.
وقال جيلي جوتابو، الذي يرأس جماعة معنية بالحقوق المدنية في إيرومو، إنَّ مسلحين هاجموا قريتي تسابي وتوندولي اللتين تبعدان 120 كيلومترًا جنوبي مدينة بونيا، مساء الأربعاء.
وأدَّى العنف الذي ارتكبته أكثر من 100 جماعة مسلحة إلى فرار أكثر من نصف مليون من السكان من منازلهم بشرق البلاد منذ بداية العام.
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