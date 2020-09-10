عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين البلدين.

واستعرض مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها التطورات في الشأن الليبي. Advertisements كما تطرق الجانبان إلى معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها الهام في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

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