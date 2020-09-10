ماكرون يدعو أوروبا لرفع صوتها بحزم تجاه تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه على أوروبا أن تتحدث بصوت “أكثر وحدةً ووضوحاً” تجاه تركيا التي “لم تعد شريكةً” في شرق المتوسط.



وأضاف ماكرون قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا “نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان التي تقوم اليوم بتصرفات غير مقبولة” .

Advertisements

ودعا ماكرون أنقرة إلى أن “توضح نواياها” معبّراً في الوقت نفسه عن “رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا”.

وأكد أن “ممارسات غير مقبولة حصلت على السواحل الليبية” تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن “تركيا وقعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، منكرةً الحقوق الشرعية لليونان”، مشيرا أيضا إلى أن “تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية (…) تُعد غير مقبولة”.

ورأى أن “تركيا لم تعد شريكةً في هذه المنطقة”