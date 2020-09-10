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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. توضيح من القيادة العامة بشأن تجاوز عامل بوزارة النقل مع أحد أفراد القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه ، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم .
وأضافت، في بيان: القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.
وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة
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