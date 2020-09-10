شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل أعلى رقم بفيروس كورونا منذ 4 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الإمارات عن تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وهو أعلى رقم مسجل منذ 4 أشهر، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 76,911حالة.

Advertisements كما أعلنت عن تسجيل 586 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 67,945 حالة. وأكدت وزارة الصحة وفاة 5 أشخاص من تداعيات الإصابة بمرض كوفيد19 خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 398 شخص في الإمارات

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