شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوضح كيف أصبحت ممارسات الإخوان الأخيرة ضد مصر مثيرة للسخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تسعى فى كل ممارساتها لبث الفوضى مرة آخرى بالدولة المصرية سواء من خلال نشر الأكاذيب والشائعات أو الدعوة لمظاهرات أو شابه من أساليب تحرض ضد القيادة التنفيذية، معتبرا أن كل ما تتبعه "الإخوان " من ممارسات بغيضه مثيرة للسخرية، والشعب المصري لن يستجيب لمثل هذه الدعوات بل أن المصريين حريصون على دعم القيادة السياسية.

وأبدى عضو مجلس النواب، ثقته فى إدراك الشعب المخاطر التى تواجه الشارع المصري وما يرتاده الإخوان من ضرب الفتن وتشويه القيادة السياسية وما تقوم به من إنجازات فى مصر وانكشف أمره أمام المجتمع المصري.

ولفت إلى أن كل ذلك ليس له أى تأثير حقيقى والأكاذيب التى تتناولها محض الافتراء وهذه هى لهجة الإخوان المستمرة فى تلفيق بعض الأمور عن طريق أبواقهم الإرهابية والتى تستهدف إسقاط الدولة المصرية كما أن يعطى لهم كل الدعم اللوجيستى ويصرف عليها ملايين الدولارات من خزينة الدول الكارهة لمصر واستخباراتها لتحريك عناصر الإخوان للنيل من الدولة المصرية.

وأوضح أن من يتتبع ممارسات الإخوان منذ رحيلهم والسعى للتحريف وقلب الحقائق، يجد أن كل محاولاتهم باءت بالفشل والدولة المصرية الآن فى مكان آخر وهناك مؤشرات بتحسن ترتيب مصر فى أكثر من مجال وهو ما يعبر عن الفشل الذريع التى تقوم به عناصر الشر والقوى المجتمعة فى النيل من الدولة المصرية والتى تزداد بالعكس وتزيد من عزيمتها فى قدرتها على تجاوز التحديات.