شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان يؤكد انتهاء عصر مخالفات البناء بعد تخفيضات القاهرة وتطمين رئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن السلام والنهضة، أن هناك إقبالا كبيرا من أهالى مدينة السلام والنهضة، بمحافظة القاهرة، على التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد استجابة محافظ القاهرة بتخفيض قيمة التصالح، مشددا أنه لمس من أهلي دائرته إصرارهم على التصالح لغلق ملف مخالفات البناء إلى الأبد، مشيرا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان أمنية كثير من المواطنين لتوفيق أوضاع عقاراتهم بما يتوافق مع صحيح القانون.

وأشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، في بيان له، بمؤتمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورسائل الطمأنة التي بعثها رئيس الحكومة للمواطنين حول قانون التصالح، وتأكيده على هدم أي عقار مأهولا بالسكان، لافتا أنه لمس اطمئنان المواطنين وتفاؤلهم بما أعلنه رئيس مجلس الوزراء حول التصالح.

وأضاف نائب السلام والنهضة أن التصالح بمثابة رخصة رسمية وقانونية للعقار تمكنه من إدخال كافة المرافق بشكل قانونى كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها، كما أن النص فى قانون التصالح على دفع 25% من قيمة المخالفة وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات دون فائدة بمثابة تيسير كبير على المواطن.

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وأشار النائب إلى أن القانون راعى البعد الاجتماعى أيضا فى تقدير المبالغ المستحقة تبعا لكل محافظة ومنطقة، وانطلاقا من ذلك كان هناك لقاء جمعنى مع اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، حيث أنه مكلف من المحافظ بفحص أسعار المتر فى كافة الأحياء، وطالبناه بالنظر فى تخفيض سعر المتر فى حى السلام ليتساوى مع بعض أحياء محافظة القليوبية المجاورة، ووعدنا بدراسة الأمر، وبالفعل استجاب المحافظ لمطالب المواطنين.

وخفضت محافظة القاهرة أسعار التصالح على مخالفات البناء، بجميع احياء المحافظة، وذلك وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن يعتمد المحافظ جداول الأسعار الجديدة وفقا للتخفيضات التى وصلت إلى 40% فى بعض المناطق، وأكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق على تخفيض أسعار التصالح على مستوى المحافظة، بمتوسط 25% من القيم المعلنة، وذلك تيسيرا على المواطنين، ولرفع العبء عنهم، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتسهيل على المواطنين.

وأعلنت محافظة القاهرة تخفيض أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم 4976 لسنة 2020، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلي 40 ٪