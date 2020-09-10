مصر تؤكد تضامنها مع أفغانستان وتدين الهجوم الإرهابي على نائب رئيسها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول واستهدف موكب النائب الأول للرئيس الأفغاني، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومة وشعبًا، إلى حكومة وشعب أفغانستان، وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.
وأكدت مصر، في البيان رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة أفغانستان فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
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