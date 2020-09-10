توزيع 4 أطنان لحوم أضاحي على الفقراء بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان رسمي اليوم الخميس، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي، على الأسر التي أضيرت بعدد من قرى بئر العبد.

وقال الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن اللحوم اشترتها وزارة الأوقاف من صكوك الأضاحي، وتوزيعها على الأسر التي أضيرت بقرى بئر العبد، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة بئر العبد، ومديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

وأكد مدير عام مديرية الأوقاف أنها الدفعة الخامسة التي يجري توزيعها في محافظة شمال سيناء، وبلغت جملة ما جرى توزيعه من اللحوم على المستحقين والأسر التي أضيرت من الأحداث التي شهدتها مدينة بئر العبد، 20 طنًا.