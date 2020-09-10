بالفيديو- عاملون يفرّون من النيران داخل مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نشر مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت، الدكتور إبراهيم العرادي، مقطع فيديو يوثّق لحظة هروب عاملين داخل مرفأ العاصمة اللبنانية، من النيران فور اندلاع حريق ضخم بأحد المستوعات في منطقة السوق الحرة.

وغرّد العرادي: "من مرفأ بيروت.. حريق جديد يطال المرفأ".

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وفي وقت سابق الخميس، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، بأن الحريق "ليس مفتعلًا، وقال لـ"إل بي سي آي جروب" اللبنانية: "حتى الساعة نقلنا حالة واحدة فقط تعاني من ضيق في النفس ولا داعي للهلع".

وأوضح كتانة أن الحريق لن يُحدِث أي انفجار، مُشيرًا إلى أن الحريق أشعل "خردوات" فقط، مُشيرًا إلى عدم تسجيل إصابات أو خسائر بشرية فيما سيطر الجيش على الوضع.

يأتي ذلك بعد يومين من حريق محدود اندلع للمرة الثانية بالمرفأ وذلك بعد شهر على الانفجار الذي أوقع، بحسب أرقام رسمية، 191 قتيلًا على الأقل وجرح أكثر من 7500 شخص، وتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.