الدولار يتراجع 3 قروش في عدد من البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

Advertisements

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، والعربي الأفريقي إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في البنك التجاري الدولي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.