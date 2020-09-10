12 سبتمبر.. محاكمة سناء سيف بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عن السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 سبتمبر المقبل، لمحاكمة سناء سيف في القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.

وتحدد لنظر القضية، الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة، بحسب المحامي خالد علي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة من 22 أبريل الماضي وحتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم شرطة ذالمعادي؛ أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذباً بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

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وأضاف أن المتهمة سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا (رئيس مباحث منطقة سجون طرة) بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه، واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمة حال كونها "عائدة" أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم شرطة بالتعدي عليه بالقول لفظاً وبالتهديد وعيداً حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

وكتب المحامي خالد علي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إن تقرير الطب الشرعي كشف عن الإصابات التي تعرضت لها سناء سيف جراء الاعتداء عليها من مجهولين وهي: كدمات بلون بنفسجي تقع أعلى العضد الأيسر وبأسفل العضد الأيمن والساق اليمنى واليسرى، مع وجود سحجات بالمرفق الأيسر.

وتبين أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالأطراف عبارة عن إصابات رضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة أجزاء منها خشنة أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر للتاريخ الوارد.