تشييع جنازات 3 من ضحايا حادث "مصر- أسوان" الزراعي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

شيع أهالي أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، جنازات 3 شباب من ضحايا حادث تصادم سيارتين وقع مساء أمس الأربعاء، على طريق "مصر- أسوان" الزراعي؛ بسبب التخطي الخاطئ.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتصادم سيارتين شب حريق بإحدهما؛ ما أسفر عن مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥ آخرين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين؛ ما أدى إلى اصطدامها بأخرى كانت قادمة من الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك تفحم إحداها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "عبد الرحمن. ا" 23 عامًا، طالب، "فيصل. م" 65 عامًا، مزارع، و"زيدان. م" 40 عامًا، مزارع، و"سيد. م" 50 عامًا، مزارع، و"محمود. ن" 20 عامًا، عامل، و"علاء. م" 30 عامًا عامل.