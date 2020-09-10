المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 0.8% في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع بشكل طفيف إلى 0.8% في أغسطس الماضي مقابل 0.7% في يوليو الماضي.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل مستوى سالبا 0.2% في أغسطس الماضي مقابل مستوى سالب 0.4% خلال يوليو الماضي.

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وسجل معدل التضخم الشهري مستوى سالبا 0.3% لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي مقابل معدل موجب 0.2% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وأظهرت بيانات الجهاز، اليوم تراجع معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي إلى 3.6%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في يوليو.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.