فرنسا تستعد لإقرار قانون يجرّم "شهادات العذرية" للنساء

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان والوزيرة المفوضية لشؤون المواطنة مارلين شيابا أنهما في صدد تحضير قانون يحظر "شهادات العذرية" ويعاقب من يدعون إليها أو يقدمونها أو يحضون عليها، وهي ممارسة تهدف إلى التحقق من وجود غشاء البكارة لدى النساء قبل الزواج.

وتنتشر هذه "العادة"، المعروفة في العالم العربي، بين بعض العائلات في فرنسا والتي تشترط في زوجة ابنها المستقبلية أن تكون "طاهرة" وقت الزواج ولم تعرف رجالاً آخرين، وفق ما ذكرته مونت كارلو الدولية.

وتسري عادة زيارة الأطباء النسائيين أو القابلات القانونيات لطلب توقيع "شهادة عذرية"، وهو ما تعتبره الحكومة الفرنسية اعتداء على كرامة وحرية النساء.