أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان والوزيرة المفوضية لشؤون المواطنة مارلين شيابا أنهما في صدد تحضير قانون يحظر "شهادات العذرية" ويعاقب من يدعون إليها أو يقدمونها أو يحضون عليها، وهي ممارسة تهدف إلى التحقق من وجود غشاء البكارة لدى النساء قبل الزواج.
وتنتشر هذه "العادة"، المعروفة في العالم العربي، بين بعض العائلات في فرنسا والتي تشترط في زوجة ابنها المستقبلية أن تكون "طاهرة" وقت الزواج ولم تعرف رجالاً آخرين، وفق ما ذكرته مونت كارلو الدولية.
وتسري عادة زيارة الأطباء النسائيين أو القابلات القانونيات لطلب توقيع "شهادة عذرية"، وهو ما تعتبره الحكومة الفرنسية اعتداء على كرامة وحرية النساء.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تستعد لإقرار قانون يجرّم "شهادات العذرية" للنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.