جامعة الدول العربية: عدم التوصل لتوافق حول مشروع قرار برفض اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

قالت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لـ“رفض اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل“.

وأشار الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، إلى أن ”الموضوع المشار إليه الخاص بالتطور المتعلق بالبيان المشترك للولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، في 13 أوت، كان موضع حديث جاد وشامل“، لافتًا إلى أن ”الجانب الفلسطيني قدم مشروع قرار حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة“.

وأضاف زكي، في مؤتمر صحافي تناول البيان الختامي للاجتماع: ”كانت هناك بعض المطالب الفلسطينية التي لم تتحقق“، مشيرًا إلى أن ”الجانب الفلسطيني فضل ألا يخرج القرار منقوصًا من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديدًا“.