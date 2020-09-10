الجزائر / 9 وفيات و285 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة الأخيرة. وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46938 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا إلى 1562.

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