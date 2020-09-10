لمواجهة الفيضانات.. العراق يُعلن استعداده لتقديم المساعدة للسودان

أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، اليوم الخميس، استعداد وزارته لتقديم المساعدة إلى السودان في مجال درء الفيضانات.

وذكرت الوزارة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "أن الحمداني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير المياه السوداني ياسر عباس

محمد عبر فيها عن تضامنه مع شعب وحكومة السودان في مواجهة أزمة الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلادهم مؤخرا".

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وأكد الحمداني - خلال الاتصال - استعداد الوزارة التام لتقديم المساعدة والدعم الفني من الخبرات

العلمية لقيادات الوزارة لخبرتهم العالية في مجال درء الفيضانات لتجاوز أزمة الفيضانات التي أجتاحت الشقيقة السودان.

من جانبه، قدم الوزير السوداني، بحسب البيان، شكره وامتنانه للحكومة العراقية لتضامنها وتعاطفها مع حكومة وشعب السودان في أزمته الحالية.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وجه أمس الأربعاء، بفتح جسر جوي وبحري لتقديم مساعدات عاجلة إلى السودان.