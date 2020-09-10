ليبيا تُسجل 477 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات 20 ألفًا و939 حالة.
وأشار المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليومالخميس، إلى تماثل 91 مصابًا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2420 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 339 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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