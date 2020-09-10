نشطاء تويتر يتحدثون عن الاستعدادات لليوم الوطني السعودي

أصبحت كلمة اليوم الوطني السعودي، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" من خلال المستخدمين من المملكة العربية السعودية، وذلك مع اقتراب الاحتفال به والذي سيكون في 23 من سبتمبر الجاري.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاستعدادات التي ستقوم بها المملكة للاحتفال بالذكرى الـ 90 لتأسيسها.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي

قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

فسفارة الإمارات في السعودية كتبت "تعزيزًا لروح الأخوة والصداقة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين، اعتمد المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات الشعار الرسمي لمشاركة الأشقاء في احتفالات".

آسيل قالت "واقتـرب يـوم الثـالـث والعشـرون.. مِـن

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شهد العامر "بهمـة تعانق السماء مجدًا، نصنع المعجزات بسواعدنا نحو القمّـة "، أمل حربي كتبت "دام عزك يا وطن دمتي شامخة مثل حكامك".

حساب آخر كتب "مساااااء الوطن وحب الوطن وعشق الوطن يا حاملة شعاره ومفتخره فيه"، أما حساب شامخ وكل فخر فكتب "اليوم الوطني السعودي.. دام عزك يا وطن".

عبد الرحمن السلماني كتب "إدارة الجوازات تؤكد عدم صحة الخبر المتداول والمنسوب للجوازات بشأن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين بعد انتهاء إجازة اليوم الوطني السعودي، مشددة بأنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه".