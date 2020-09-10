الدفاع البيلاروسية تُحذر واشنطن من التدخل في شئون البلاد

شدد رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع بجمهورية بيلاروسيا الجنرال أوليج فوينوف، في اجتماع مع القائم بالأعمال الأمريكي جيفري جوك لدى مينسك، على عدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجاء في بيان صادر عن الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "أن
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يدرسون إمكانية فرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا.
يُشار إلى أن احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروس بدأت في 9 أغسطس الماضي، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الرئيس البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل فيها، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 بالمئة من الأصوات.
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