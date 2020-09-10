الكويت تُسجل 740 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، عن تسجيل 740 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في مؤتمرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الكويت وصل إلى 92.822 ألف حالة.

وقالت الوزارة إن من بين هذه الحالات المصابة حالات مخالطة تأكدت إصابتها

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وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى، مُبيناً أنه جارِ فحص المخالطين لهم.

وقد أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 818 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال

الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 83 ألفاً و40 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.