السعودية تُسجل 708 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 323،720 حالة، وفقاً لفضائية العربية.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس

كورونا، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 4189 حالة.



وأكدت أنه تم تسجيل 1032 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي

حالات الشفاء من كورونا في السعودية إلى 299،998 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.