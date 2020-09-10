العراق: القبض على أحد قيادات داعش في صلاح الدين

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، الواقعة وسط البلاد.
الإرهاب نفذ عملية أمنية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، تم من خلالها القبض على أحد قيادات عصابات داعش الإرهابية، بعد مراقبة وورود معلومات استخباراتية دقيقة".
وقال "رسول"، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس: "جهاز مكافحة
وأضاف: "عمليات جهاز مكافحة الإرهاب،والمستمرة منذ 4 أيام في مناطق مختلفة، تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة، لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلًا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.
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