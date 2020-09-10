العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، من دون خسائر.



وذكرت الخلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء

العراقية (نينا)- أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.

حيث تعود جذور إنتاج هذا الصاروخ إلى

الحرب العالمية الثانية، حين أخذ الجيش الأحمر يمطر أعداءه بسحب من هذه الصواريخ، فخلال هذه الحرب، استخدم الاتحاد السوفيتي قاذفات صواريخ من طراز "بي إم-8" و"بي إم-13" عرفت فيما بعد بالكاتيوشا.