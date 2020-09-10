العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، سقوط صاروخ "كاتيوشا" في مطار بغداد الدولي، من دون خسائر.
العراقية (نينا)- أن انطلاق الصاروخ كان من حي "الفرات" غربي بغداد.
وذكرت الخلية- في بيان أوردته وكالة الأنباء
حيث تعود جذور إنتاج هذا الصاروخ إلىالحرب العالمية الثانية، حين أخذ الجيش الأحمر يمطر أعداءه بسحب من هذه الصواريخ، فخلال هذه الحرب، استخدم الاتحاد السوفيتي قاذفات صواريخ من طراز "بي إم-8" و"بي إم-13" عرفت فيما بعد بالكاتيوشا.
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