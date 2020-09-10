اندلع، الخميس، حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، تصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد 5 أسابيع من الانفجار المروع.
واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة، في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ. ولم تتضح أسباب الحريق بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق جديد ضخم في مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.