حريق جديد ضخم في مرفأ بيروت

اندلع، الخميس، حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، تصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد 5 أسابيع من الانفجار المروع.

واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة، في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ. ولم تتضح أسباب الحريق بعد.