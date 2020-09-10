الفرقاء الليبيون يتوصلون إلى اتفاق حول المناصب السيادية في بوزنيقة

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، أن الأطراف المجتمعة في بوزنيقة في المغرب توصلت إلى اتفاق حول المناصب السيادية في البلاد، ما يمهد الطريق نحو حل سياسي للأزمة الليبية.
وقالت وسائل إعلام ليبية، اليوم، إنه تم التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب، والدولة في محادثات بوزنيقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم التوافق على توزيع سبعة مناصب سيادية، من أصل عشرة خلال محادثات بوزنيقة.
ووسط ترقب ليبي، ودولي، مدد الفرقاء الليبيون محادثاتهم في المغرب في أحد منتجعات بوزنيقة، ليوم خامس، على أمل التوصل إلى اتفاق حول تعديل اتفاق الصخيرات، والمناصب السيادية في البلاد.
وجمعت بوزنيقة ممثلين لبرلمان طبرق، والمجلس الأعلى للدولة، في لقاءات متكررة، تخللها إعلان مشترك عن تفاهمات مهمة، وجو إيجابي للحوار.
واحتضان المغرب للمحادثات بين الأطراف الليبية كان محط إشادة دولية واسعة، على رأسها الأمم المتحدة، وقال: “ستيفان دوجاريك”، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تعليقا على الحوار الليبي في بوزنيقة، إن “الأمين العام للأمم المتحدة، يؤيد جميع المبادرات، التي من شأنها أن تعزز، وتكمل جهود السلام الجارية”.
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