تفاصيل خلية “المدن الثلاث”.. زعيمها مشتبه فيه خطير وكانت تخطط لاستهداف منشآت بعبوات ناسفة

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الخميس، عن تفاصيل تخص زعيم خلية “المدن الثلاث”، التي تم إحباطها اليوم.

وقال المكتب، إنه حسب الأبحاث والتحريات المنجزة، فقد تم التأكد من أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ويصنف ضمن المشتبه فيهم الخطيرين.

وأوضح المكتب أن هذا الزعيم، كان قد خطط بمعية باقي المساهمين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشآت وأهداف حساسة، وذلك باستخدام عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المملكة.

كما أوضحت إجراءات البحث، أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية، قصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها بواسطة عمليات انتحارية، باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم “داعش”.

وتم تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.