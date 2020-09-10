البيسج يكشف تفاصيل خلية المدن الثلاث: مشتبه فيه قاوم وحاول تفجير نفسه بـ”بوطا”.. عيارات نارية وقنابل صوتية- التفاصيل

كشفت السلطات الأمنية، قبل قليل، تفاصيل عن العمليات التي قادها “البسيج” صباح اليوم الخميس، في ثلاث مدن مغربية هي تيفلت وتمارة وطنجة، لتفكيك خلية إرهابية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية.

وأضاف البلاغ، أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.

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