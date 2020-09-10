غاريت بيل خارج حسابات ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد يسارع الزمن، من أجل التخلص من اللاعب الويلزي، غاريت بيل.
وكان الويلزي قد خرج نهائيا من تشكيلة المدرب، زين الدين زيدان، في المباريات الأخيرة، التي خاضها الفريق بجميع المسابقات الموسم الماضي.
وأكدت تقارير إنجليزية اليوم أن ريال مدريد سيلجأ إلى خيار لم يكن متوقعا، من أجل التخلص من اللاعب، في ظل تعنته برفقة وكيله في الخروج من سانتياجو برنابيو.
وبحسب صحيفة ديلي تيليغراف الإنجليزية، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 50 في المائة من راتب بيل، من أجل تمهيد الطريق إلى عودته إلى الدوري الإنجليزي.
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