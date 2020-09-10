حل في المغرب قبل أيام.. سعد لمجرد يحضر لمشروع تجاري

حل الفنان المغربي، سعد لمجرد، قبل أيام، في المغرب، في زيارة لم يكشفها للجمهور، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مشروعه الجديد، الذي يرى النور، قريبا.

ويحضر لمجرد لإطلاق علامة تجارية خاصة بالملابس، والأزياء، تحمل اسم “SL”، وهما حرفي بداية اسمه الشخصي، والعائلي، وقد حل في المغرب لوضع آخر اللمسات قبل إطلاقها، رسميا.

وتعمد سعد لمجرد عدم الاعلان عن زيارته للمغرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي غاب عنها منذ حلوله فيه، قبل أيام.

وقال لمجرد سابقا إن “SL” ستوفر ملابس بصيحات حديثة، منها أقمصة، وقبعات، مثل التي ظهر بها في آخر صوره على “أنستغرام”.