تطلق الفنانة المغربية، سميرة سعيد، اليوم الخميس، عملها الجديد “قط وفار” تزامنا مع موعد الحفل، الذي تقدمه “أون لاين” عبر تطبيق “تيك توك”.
ونشرت سميرة سعيد “البوستر” الترويجي للعمل، الذي ظهرت فيه بـ”لوك” مختلف، وشعر مجعد.
وتعاملت الديفا سميرة سعيد في “قط وفار” مع كاتب الكلمات، عبد الحميد الحباك، والملحن، إيهاب عبد الواحد، والموزع نابلسي، فيما أشرف على إخراج الكليب نضال هاني.
وتحيي سميرة سعيد حفلها عبر تطبيق “تيك توك”، مساء اليوم، وتعتبر أول الفنانين المغاربة، التي تحيي حفلا على التطبيق واسع الانتشار.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد بـ”لوك” مختلف في كليب يصدر تزامنا مع حفلها في “تيك توك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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