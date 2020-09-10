أكاديمية الرباط توضح حقيقة طلب مساهمة مالية من الآباء لتعقيم مؤسسات التعليم العمومي

خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لتوضيح حقيقة طلب مديري مؤسسات تعليمية، مساهمة مالية من الآباء لتوفير معدات، ومواد التعقيم، تقدر بأربعين درهما.

وقالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الرباط، إنها وجهت لجنة للقيام بعملية تحري في الموضوع، والذي كان قد أثير بخصوص مؤسسات عمومية في القنيطرة، خصوصا في حي بئر الرامي.

وأوضحت الأكاديمية، أنه لم يسجل أي استخلاص لمبالغ مالية من طرف مديري المؤسسات، لأجل التعقيم من الآباء، والأولياء.

وأضاف المصدر ذاته، أن جميع المؤسسات تتوفر على مواد تعقيم، ومستلزمات تنزيل البروتوكول الصحي، وفق المذكرة الوزارية، وتم اقتناؤها من ميزانية جمعيات دعم مدرسة النجاح، ومساهمة الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي.

وزادت الأكاديمية، أن المؤسسات التعليمية في الإقليم، كانت قد خضعت كلها لعملية تعقيم شامل، خلال نهاية الأسبوع الماضي، قامت بها السلطات الإقليمية.