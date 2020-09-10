استئناف تقديم مساعدات "أونروا" الغذائية لسكان قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استأنفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، توزيع مساعداتها الغذائية في قطاع غزة، بعد أن توقفت قبل أكثر من أسبوعين بسبب حالة حظر التجوال التي فرضتها السلطات الحكومية، إثر اكتشاف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح بيان صادر عن "أونروا"، أن "الوكالة تقوم الآن باختبار آلية توصيل الغذاء إلى العائلات في منازلهم في مناطق الحجر الصحي من خلال موظفيها، حيث تم تجهيز جميع الموظفين بمعدات الحماية الشخصية ولن يكون هناك أي اتصال جسدي بين اللاجئين والموظفين أثناء تسلمهم المساعدة الغذائية".

وأضاف: "استلمت اليوم حوالي 100 عائلة طرودهم الغذائية بالكامل في عملية تجريبية ستستمر في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع: "بمجرد أن نطمئن تماما أن هذا النهج الدقيق لتوصيل المساعدات الغذائية يعمل نحو تلبية الأهداف الصحية المعلنة، سنقوم بتنفيذه على نطاق أوسع لتوصيل المساعدة الغذائية لجميع من ينتظرون الحصول عليها".

وتفرض السلطات في غزة، حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل سبع وفيات، وألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزيرة مي كيلة في بيان صحافي، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (78 عاما) من يطا كانت تعاني من أمراض في القلب وضغط وسكري، ومواطنة من السموع (40 عاما) كانت تعاني من فشل كلوي، ومواطنة (39 عاما) من قلقيلية كانت تعاني من مرض السكري.

ولفتت إلى وفاة مواطن (65 عاما) من نابلس كان يعاني من فشل كلوي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ومواطنة من بيت لحم (88 عاما) كانت تعاني من جلطة دماغية ومرض السكري، فيما سجلت حالة وفاة لرضيع (6 أشهر) من مدينة غزة، ومواطنة مسنة من واد الجوز في مدينة القدس.

وبينت كيلة أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 68.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.