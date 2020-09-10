تقرير: انخفاض بنسبة 33% بين مدخني السجائر الإلكترونيّة الشباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفض عدد الشباب الأميركيين اللذين يستهلكون السجائر الإلكترونيّة، بنسبة عالية هذا العام بالمقارنة مع الأعوام المنصرمة، بناء على ما كشف تقرير رسمي نُشر أمس الأربعاء.

وأفاد الاستطلاع السنوي للتدخين عند الشباب بأن عدد مدخني السجائر الإلكترونية بين الشباب الأميركيين انخفض من نحو 5,4 ملايين عام 2019 إلى نحو 3,6 ملايين سنة 2020.

وتعددت أسباب هذا الانخفاض، ولكن من المرجّح أن يكون أبرزها تسجيل إصابات حادة مفاجئة بالأمراض الرئوية مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية، أدت إلى وفاة نحو 60 شخصًا.

وقال مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها، روبرت ردفيلد إنه "حتى لو كان تراجع استخدام السجائر الإلكترونية لدى الشباب نجاحًا مهمًا للصحة العامة، فإن عملنا لم ينته".

وأضاف أن "استخدام هذه السجائر لا يزال يُعتبر وباءً، ومراكز الوقاية مصممة على دعم الجهود الرامية إلى حماية الشباب من هذا الخطر الصحي الذي يمكن تفاديه.

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وأجاب نحو 20 ألف شاب تراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والثامنة عشرة بين منتصف كانون الثاني/ يناير ومنتصف آذار/ مارس المنصرمين، عن سؤال الاستطلاع عما إذا كانوا دخنوا سيجارة إلكترونية خلال الأيام الثلاثين الأخيرة.

وبلغت نسبة مدخني السجائر الإلكترونية عام 2020 نحو خمس عدد تلاميذ المدارس الثانوية في الولايات المتحدة، في مقابل الربع عام 2019. كذلك بلغ عدد مستخدمي هذه السجائر واحدًا من كل عشرين تلميذا تراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والرابعة عشرة، علمًا أن النسبة كانت العُشر عام 2019.

ودخلت السجائر الإلكترونية السوق الأميركية عام 2007، ونُعتَبَر المنتج التبغي الذي يلقى أكبر إقبال من الشباب الأميركيين منذ عام 2014. وسعيًا إلى محاربة هذا الانتشار، رفع العمر الأدنى لشراء هذه السجائر في الولايات المتحدة من 18 إلى 21 عامًا.

كذلك منعت حكومة الرئيس دونالد ترامب معظم السجائر الإلكترونية ذات النكهات، والتي يمكن إعادة تعبئتها. وأظهرت الدراسة أن هذه السجائر مرغوبة من الشباب، إذ يستخدمها 83% من مدخني السجائر الإلكترونية بين تلاميذ المدارس الثانوية، و74% من هؤلاء المدخنين البالغة أعمارهم 11-14 عامًا.

لكنّ الدراسة أظهرت عنصرًا جديدًا يدعو إلى القلق، وهو أن استهلاك السجائر الإلكترونية التي تستعمل مرة واحدة قفز بشكل كبير عام 2020 إذ بلغ 27%، بالمقارنة مع 2% عام 2019. كذلك ارتفعت النسبة لدى فئة 11-14 عامًا من 3% إلى 15%.