توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الجمعة

الخميس 10 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد للامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على المناطق الداخلية، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



واوضح المركز في بيانه اليومي ان الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً .. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:05 و المد الثاني عند 18:18 و الجزر الأول عند الساعة 10:35 و الجزر الثاني عند الساعة 03:06..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند 14:11 و المد الثاني عند الساعة 06:15 والجزر الاول عند الساعة 09:41 و الجزر الثاني عند الساعة 22:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 28 85 25

دبي 41 30 75 30

الشارقة 42 27 80 35

عجمان 40 30 85 35

Advertisements

أم القيوين 41 26 85 40

رأس الخيمة 39 29 80 35

الفجيرة 38 30 80 30

العين 45 29 60 15

ليوا 48 24 80 10

الرويس 42 26 85 25

السلع 44 27 80 35

دلما 39 31 75 50

طنب الكبرى 38 30 80 45