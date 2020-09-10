شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد عالمي لبيع ألماسة نادرة تقدر بـ 30 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
قالت دار سوذبيز للمزادات، أنها ستنظم مزاداً الشهر المقبل لبيع لواحدة من أندر الماسات في العالم، يعادل حجمها حجم بيضة، ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 12 و30 مليون دولار.
وأوضحت أن الألماسة التي تزن 102.39 قيراط، وهي بيضاء لا تشوبها شائبة، ثاني أكبر ألماسة بيضاوية من نوعها تُعرض في مزاد. وحققت الأكبر، وكانت ألماسة تزن 118.28 قيراط، سعرا قياسيا قيمته 30.8 مليون دولار عندما بيعت في عام 2013. وتم بيع سبع ألماسات فقط تزن أكثر من 100 قيراط من هذا النوع شديد النقاء في مزادات سابقة.
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