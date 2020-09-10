خادم الحرمين والمستشارة الألمانية يبحثان جهود التغلب على «كورونا»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الثلاثاء)، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود الموحدة ضمن اجتماعات دول مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية هذا العام، للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
من جهتها، ثمّنت المستشارة الألمانية جهود السعودية في التحضير وإدارة اجتماعات مجموعة العشرين، متمنية مواصلة التضامن الدولي لمواجهة آثار الجائحة.
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