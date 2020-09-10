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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 708 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 708 إصابات جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة 323,720 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 4189 حالة.
وأكدت أنه تم تسجيل 1032 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا في السعودية إلى 299,998 حالة.
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