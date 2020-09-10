كشفت السلطات الأمنية، قبل قليل، تفاصيل عن العمليات التي قادها “البسيج” صباح اليوم الخميس، في ثلاث مدن مغربية هي تيفلت وتمارة وطنجة، لتفكيك خلية إرهابية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية.
وأضاف البلاغ، أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت، محاولا تعريض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق عيارات نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري.
كما حاول المشتبه فيه، الموقوف بمدينة تمارة، يضيف البلاغ تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربع عيارات نارية وقنابل صوتية وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه.
و تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، في
الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيسج يكشف تفاصيل خلية المدن الثلاث: مشتبه فيه قاوم وحاول تفجير نفسه ب”بوطا”.. عيارات نارية وقنابل صوتية- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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