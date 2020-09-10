الزفزافي الأب: تجميع معتقلي حراك الريف بدأ بنقل ثلاثة منهم من كرسيف إلى طنجة

بدأت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج في الاستجابة لمطالب معتقلي حراك الريف، الذين خاضوا إضرابا عن الطعام، بتجميعهم في سجن طنجة.

وقال أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف، ناصر الزفزافي، في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية، إن عملية تجميع معتقلي حراك الريف في سجن واحد، بدأت، أمس الأربعاء، بنقل ثلاثة معتقلين من سجن كرسيف إلى سجن طنجة.

وكانت مصادر قد أكدت لـ”اليوم 24″ أن نقل المعتقل ناصر الزفزافي قد يتأخر، لظروفه الصحية، كما أن المعتقل نبيل أحمجيق اختار البقاء مع الزفزافي في سجن رأس الماء في فاس، إلى حين تحسن وضعه الصحي.

المعتقلون قد خاضوا إضرابا عن الطعام، وصل إلى 25 يوما للزفزافي، ورفيقه أحمجيق، قبل الإعلان عن فكه، الاثنين الماضي.

وقالت عائلات المعتقلين إن عددا منهم باتوا يعانون مضاعفات صحية، بسبب الإضراب عن الطعام، منهم الزفزافي، الذي تقول عائلته إن وضعه استدعى تدخلا طبيا.