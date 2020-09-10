رصاص الأمن يصيب مشتبها فيه أحدث الفوضى في أحد شوارع سلا

استعمل مفتش شرطة، يعمل في فرقة مكافحة العصابات في الأمن الإقليمي في مدينة سلا، سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع، وتخدير قويتين، وعرض أمن المواطنين، وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي، وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت، من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام في منطقة سيدي موسى في مدينة سلا، كما واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، ما اضطر مفتش شرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه بثلاثة عيارات على مستوى أطرافه السفلى.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه، وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.