حريق كبير في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت- فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، باندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت، لم تعرف أسبابه لحد الآن.

وبحسب قناة “LBCI”، فقد وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات.

ويأتي هذا الحريق، بعد حريقٍ آخر وقع في المرفأ أول أمس، وفق ما أكد المصدر ذاته، كما يأتي بعد شهر من الإنفجار المروع الذي شهده المرفأ ذاته أوائل غشت الماضي والذي تسبب في مقتل ما يقارب 200 شخصا.

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كما أصيب آلاف المواطنين في الانفجار، الذي وقع بسبب شحنة مؤلفة من 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخنة لسنوات في أحد المخازن.