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طوافات عسكرية تشارك في إخماد حريق بمرفأ بيروت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 10 سبتمبر 2020

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس مشاركة طوافات عسكرية في إخماد حريق اندلع في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة بمرفأ بيروت.

 

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام "، إن عمليات إطفاء الحريق بدأت وستشارك طوافات الجيش في إخماده.

 

ووفق البيان، اتخذ الجيش إجراءات مشددة في محيط مرفأ بيروت، وقد تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه برج الغزال وتقاطع حداد لإبعاد المواطنين عن المنطقة تحسبا وتسهيلا لمرور فرق المساعدة.

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وكان حريق جديد اندلع في مرفأ بيروت حيث شوهد الدخان الأسود يتصاعد، ولم تعرف أسبابه.

 

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد الحريق خاصة أنّ المواد التي اشتعلت هي رواسب لزيوت وإطارات.

 

يذكر أنّ عمليات رفع الأنقاض مستمرة في المرفأ، عقب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي.

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