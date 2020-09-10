الهند تعزز سلاحها الجوي بـ5 مقاتلات "رافال"

الخميس 10 سبتمبر 2020

ضمت الهند، اليوم الخميس، خمس طائرات فرنسية الصنع من طراز "رافال" إلى سلاحها الجوي، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه في نزاع حدودي متصاعد مع الصين.



وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قبيل انطلاق حفل تسليم الطائرات الجديدة في قاعدة جوية بشمال الهند بحضور وزيري الدفاع في الهند وفرنسا: "طائر جديد ينضم لترسانة سلاح الجو الهندي".

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وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينج في الحفل إن "إدخال طائرات الرافال هو رسالة كبيرة وقوية للعالم أجمع، ولاسيما لمن يتطلع إلى سيادتنا".

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن طائرات الرافال سوف تمنح الهند ميزة عسكرية واستراتيجية للدفاع عن نفسها وحماية شعبها.

ويشار إلى أن الهند والصين دخلتا منذ شهر مايو الماضي في خلاف بشأن حدودهما المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا.