شاهد.. حريق كبير في مرفأ بيروت

الخميس 10 سبتمبر 2020

اندلع حريق كبير في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، فيما لم تعرف أسبابه بعد.



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وبحسب قناة “LBCI” اللبنانية، وقع الحريق في منطقة السوق الحرة بمرفأ بيروت، مشيرةً إلى أنه شب في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات.

وهذا الحريق يأتي بعد حريقٍ وقع في المرفأ أول من أمس، ولم يعلن عن أسبابه في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات جارية للكشف عن الحقائق وراء الحريق الأول الذي نتج عن انفجار كمية كبيرة من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في الميناء.